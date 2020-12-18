Мурманск, 18 декабря 2020, 12:43 — REGNUM В Мурманской области число больных COVID-19 за сутки пополнили 282 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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Среди новых заболевших — 113 мурманчан, 33 жителя Кандалакшского района, 23 североморца, 23 жителя Оленегорска, 22 мончегорца, 18 жителей Печенгского района, 14 апатитчан, 10 жителей Кольского района. Случаи заражения коронавирусом выявлены также в Кировске, Ловозерском и Терском районах.
Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 32 540: