Москва, , 12:36 — REGNUM В Китае власти приняли решение о стратегии «обдуманного мониторинга» коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил эпидемиолог, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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«Колыбель инфекции — Китай и Юго-восточная Азия. Китайский способ профилактики отличается от нашего тем, что, например, в провинции Сычуань было выявлено 13 подтверждённых случаев с 7 по 12 декабря. Китайцы исследовали два миллиона человек очень быстро, всех выявленных санировали. Есть другой случай — в Хайлудзяне, это приграничная территория с Приморьем. Там был один случай 13 декабря, обследовано 91 512 человек. Это — обдуманный мониторинг. В мире 21 млн активных случаев коронавируса на 7 млрд людей. Летальность в мире — 2,22. То есть, это значит, что на 2% от всех заболевших пришлись летальные исходы», — сказал Онищенко.

По его словам, с группами риска ничего не изменилось: «Это старшая возрастная группа, обременённая заболеваниями».

Онищенко напомнил, что сегодня идёт проверка готовности стран обеспечить биобезопасность: «Лидирует Китай, потому что они создали свою вакцину, но они не могут её испытать. Они пользуются методами неспецифической профилактики. Экономика Китая работает. Немножко осложнилась ситуация в Южной Корее — там появились новые случаи, но у них всего лишь заболевших 1 млн 524 тысяч за весь период. В России зарегистрировано 2 млн 762 768 человек, вылечилось 2 млн 200 тысяч, активных — 510 тысяч».