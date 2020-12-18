Бали, Индонезия, , 12:34 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан раскрыл причину, по которой правительство ужесточило правила въезда на Бали, сообщает Antara.

По его словам, прохождение теста на коронавирус для въезжающих на Бали введено для контроля за перемещением индонезийских туристов с целью снижения риска передачи коронавирусной инфекции.

«Более 200 тысяч человек отправились на Бали, поэтому мы немного ужесточаем правила», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

Известно, что индонезийские туристы, которые хотят отправиться на Бали, должны сдать тест на коронавирус перед вылетом, а также пройти экспресс-тест после приезда на Бали.

Лухут Бинсар Панджаитан добавил, что туристический остров Бали остается закрытым для иностранных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Индонезии, на территории страны за сутки выявили 6689 случаев заражения коронавирусом.

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