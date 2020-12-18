Нур-Султан, , 12:33 — REGNUM В Алма-Ате и Нур-Султане стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса. Об этом сообщили 18 декабря в казахстанском центре общественного здравоохранения.

Центр опубликовал очередную матрицу эпидемиологической ситуации по COVID-19 в регионах Казахстана. Нур-Султане перешел из «красной зоны» в «зеленую». Алма-Ате перешла из «желтой» зоны в «зеленую». Напряженная ситуация по-прежнему наблюдается в Атырауской области Казахстана.

Отметим, с 17 ноября центр общественного здоровья публикует данные об эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана в виде матрицы. Она представляет собой точечный график.

По оси абсцисс обозначается недельная заболеваемость на 100 тыс. населения. По оси ординат — объединенный показатель «R». Регионы, находящиеся в «красной зоне», вводят строгие ограничительные меры. В «зеленой» зоне возможно ослабление карантинных мер.