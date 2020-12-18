Санкт-Петербург, 18 декабря 2020, 12:37 — REGNUM В Петербурге от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией, умер известный эколог Рашид Алимов. Смерть активиста подтвердили в экологическом сообществе «Зеленая коалиция».
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Рашиду Алимову было всего 40 лет. По данным друзей Алимова, он скончался в больнице Св. Луки после периода относительного улучшения состояния.
Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», Алимов был руководителем проекта энергетической программы Greenpeace России, руководил кампанией против ввоза в Россию в качестве отходов гексафторида урана, был противником строительства новых АЭС.