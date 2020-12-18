Архангельск, , 12:31 — REGNUM В Архангельской области выросло число должников, которым закрыли выезд заграницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной ФССП.

«В настоящее время запрет на выезд из страны действует в отношении 28 тысяч жителей Архангельской области и НАО. В прошлом году «невыездных» было почти на 10 тысяч меньше», — сообщили в ведомстве.

Запрет на пересечение границы в прошлом году поспособствовал тому, что северяне погасили долгов на сумму 282 млн рублей.

В ведомстве также отметили, что на исполнении у судебных приставов региона находится более 170 тысяч исполнительных производств в отношении граждан, где сумма задолженности не превышает 5 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие два года на поддержку малоимущих семей Архангельской области будет направлено 400 млн рублей.