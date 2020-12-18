Москва, , 12:34 — REGNUM Правительство России выделяет 1 млрд рублей на обеспечение школ современным образовательным контентом. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 18 декабря на сайте правительства.

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«На обеспечение школ современным контентом из резервного фонда Правительства выделяется 1 млрд рублей», — говорится в описании документа.

В 2021 году, пояснили в правительстве, всем школам в стране обеспечат доступ к высокоскоростному интернету. Все учащиеся смогут пользоваться качественными и современными образовательными программами.

Так, выделенные средства пойдут на покупку цифровых конспектов по всем общеобразовательным предметам для всех классов и интерактивных обучающих материалов, включая игры, тесты, виртуальные лаборатории, мультимедийные карты и прочее.

Ассигнования будут выделены до конца текущего года Министерству просвещения «на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению современных цифровых образовательных технологий в сфере образования».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об обеспечении школьников современными образовательными материалами был поднят на большой пресс-конференции президента Владимира Путина 17 декабря. Он призвал решить проблему технологической неготовности школ к работе со скоростным интернетом.