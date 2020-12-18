Самара, , 12:40 — REGNUM Электронные рецепты на лекарства начнут использовать в Самарской области наравне с рецептами, выписанными на бумаге. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Согласно документу, электронные рецепты на лекарства будут использовать на территории всей области.

При этом Самарскому областному медицинскому информационно-аналитическому центру поручено организовать информационный обмен между аптеками, аптечными пунктами, медицинскими организациями и предпринимателями, которые осуществляют отпуск лекарств по электронным рецептам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что к главе Самарской области Дмитрию Азарову обратилась местная жительница и сообщила, что в настоящее время в аптеках очень тщательно изучают рецепты на антибиотики, которые выписывают врачи. При этом сотрудники аптек зачастую ссылаются на неправильное их оформление. В связи с этим женщина предложила ввести в регионе электронные рецепты. Областной губернатор поддержал это предложение.

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