Москва, , 12:25 — REGNUM Ни одна прививка не предусматривает употребление алкогольных напитков. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

"Каждому из нас делали ещё в роддоме прививку от туберкулёза. А в ряде случаев делали прививку и от гепатита B. Ни одна прививка ни в детском, ни во взрослом возрасте не рекомендовала употреблять алкоголь. Ну, выпьете вы алкоголь — сделаете дополнительную нагрузку и иммунной системе, и сердцу, и печени. Нежелательно это делать», — сказал Онищенко.

Он призвал «более серьёзно относиться к ситуации, которая нам очень много неприятностей доставила в 2020 году»: «Пить — вредно, а воздержание только прибавит здоровья и хорошего настроения!»