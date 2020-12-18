Посёлок городского типа Домбай, Карачаево-Черкесия, , 12:23 — REGNUM Незаконно установленные объекты, среди которых киоски и гаражи, демонтируют до конца 2020 года на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в пресс-службе администрации Карачаевского городского округа, куда входит поселок Домбай, по итогам заседания межведомственной комиссии по пресечению самовольного строительства.

Установлено, что ряд объектов в курортном поселке размещен незаконно. В их числе торговый киоск, несколько гаражей, хозяйственная постройка, деревянная площадка на металлических опорах, а также деревянный сруб, используемый как мини-кафе.

Поскольку указанные объекты размещены без разрешительных документов, их необходимо демонтировать или переместить. Если собственники объектов откажутся добровольно освободить земельные участки от незаконных строений, администрация горокруга намерена сделать это самостоятельно. При этом правообладатели имущества должны будут возместить местным властям понесенные расходы.

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