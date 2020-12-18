Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM 2020 год стал настоящим испытанием для развития международного сотрудничества в области академической мобильности. Если в 2019 году более 550 студентов и преподавателей Политеха отправились на обучение или стажировку за границу, то в 2020 поехать в партнерские вузы смогли единицы: пандемия коронавируса внесла в налаженные процессы серьезные коррективы. Несмотря на то, что численность участников программ академической мобильности значительно сократилась, обязанностей у координаторов проектов только прибавилось: в рабочий график вошли регулярные переговоры с зарубежными консульствами и посольствами, решение вопросов, связанных с возвращением домой студентов, которые отправились на обучение до начала пандемии, и ежедневные совещания с партнерами из зарубежных вузов и компаний, которые, как и Политехнический университет, вынуждены были адаптировать рабочие процессы к новым условиям.

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»Несмотря ни на что, мы остаемся на связи с нашими коллегами по вопросам академической мобильности и регулярно участвуем в международных мероприятиях в режиме онлайн. С начала пандемии Политех стал участникам более 20 выставок, семинаров и конференций, значительную часть которых провел самостоятельно. В период закрытых границ крайне важно находиться в контакте и оперативно решать возникающие вопросы. Летом около 10 студентов Политехнического университета отправились учиться в партнерские вузы. Порядка 10 иностранных студентов продолжают обучение в СПбПУ. Одна из наших ключевых задач — обеспечить безопасность образовательного процесса и сохранение благоприятной психологической атмосферы», — прокомментировала заместитель начальника Отдела международных образовательных программ и академической мобильности Елизавета Сухова.

Многочисленные деловые встречи, посвященные решению вопросов академической мобильности, переместились в режим онлайн. Так, Политехнический университет принял участие в переговорах с Национальной школой инженеров Сент-Этьен, Университетом INSA Lyon (оба вуза — Франция), Университетом прикладных наук Фонтис (Нидерланды) и Чжэцзянским университетом (Китай), а также установил несколько новых партнерских отношений с Международным университетом Ла-Риохи (Испания), Лиепайским университетом (Латвия) и Политехническим институтом Бежа (Португалия).

Одними из самых крупных международных мероприятий по академической мобильности с начала пандемии стали образовательная выставка EURIE (Eurasia Higher Education Summit) в Турции, церемония закрытия Российско-Германского года научно-образовательных партнерств 2018—2020 гг., вебинар Томского государственного университета «Новые модели организации образовательного процесса, новые обучающие практики и интернационализация в пост-ковидной реальности», информационная сессия регионального офиса Erasmus+ «Болонский процесс как фактор интернационализации и международной мобильности», а также организованная Erasmus+ офисом СПбПУ встреча для координаторов программы из партнёрских университетов «Erasmus+ Teatime».

В декабре 2020 года состоялась масштабная трехдневная международная выставка, которую провел один из ключевых партнеров СПбПУ в КНР Университет Шанхай Цзяотун. Первые два дня участники делали презентации своих университетов, а третий день был посвящен информационным сессиям, в рамках которых представители вузов обсудили трудности привлечения иностранных студентов в период пандемии и способы их преодоления, новые модели управления контингентом иностранных студентов во время пандемии и поделились накопленным опытом онлайн-обучения. Тематика выступления Политехнического университета — возможности участия студентов программах академической мобильности по разным направлениям — вызвала большой интерес зарубежной аудитории и стала поводом для оживленной дискуссии.

В ближайших планах СПбПУ — проведение конкурса для студентов и аспирантов Политеха на получение стипендии Erasmus+ на прохождение обучения в вузе-партнере осенью 2021 года. Из-за ограничений по выезду многие стипендиальные места в этом учебном году не были реализованы. В связи с этим в рамках конкурса будет доступно большое количество стипендиальных мест в ведущих вузах-партнерах СПбПУ — Политехническом университете Турина (Италия), Техническом университете Мюнхена (Германия), Бранденбургском техническом университете (Германия) и других.

«Мы очень надеемся, что к началу следующего академического года ситуация стабилизируется и академическая мобильность вновь станет одной из самых активных отраслей университетской жизни и приобретет свой привычный динамичный ритм», — прокомментировала ведущий специалист Отдела международных образовательных программ и академической мобильности Анна Колотаева.

Справка:

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — один из ведущих университетов России, участник Проекта 5−100, призванного повысить конкурентоспособность университетов России среди мировых ведущих научно-образовательных центров.