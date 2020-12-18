Воронеж, , 12:19 — REGNUM В Воронежской области единовременные выплаты в пять тысяч рублей будут перечислены в соответствии с указом президента родителям, опекунам почти 187 тыс. детей до семи лет, об этом сообщили в Пенсионном фонде Воронежской области. Выплаты назначаются на каждого ребенка в семье, не достигшего восьми лет.

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»Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восьми лет. Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена по принципу «социального казначейства»: за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей», — уточнили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Заявление придется подать только родителям детей, появившихся на свет после 1 июля 2020 года — то есть до перечисления летних единовременных выплат.

По информации регионального отделения Пенсионного фонда, сегодня в Воронежской области проживают 177 тыс. 625 детей, родившихся в период с 18 декабря 2012 года до 1 июля 2020 года, и 9 тыс. 294 детей, появившихся на свет с 1 июля 2020 года по 16 декабря 2020 года. Таким образом, право на получение президентских выплат имеют родители 187 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, о новых выплатах родителям с детьми в возрасте до восьми лет президент Владимир Путин объявил накануне, 17 декабря, в ходе большой пресс-конференции, в тот же день был подписан соответствующий приказ.