Москва, , 12:19 — REGNUM Для воздушно-капельной инфекции текущее число заражённых коронавирусом в мире — это «почти ничего». Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил эпидемиолог, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

"На сегодняшнее утро — а статистика ведётся с ноября 2019 года — 75 млн 304 тысячи 93 случая в мире. Для воздушно-капельной инфекции это почти ничего — счёт сезонных заболеваний респираторными инфекциями идёт на сотни миллионов», — сказал Онищенко.

По его словам, коронавирус «уже достаточно хорошо нам знаком с точки зрения поведения»: «В 1957 году мы идентифицировали инфекцию как коронавирусную. Первый научный случай встречи человека с коронавирусом был в XII веке».