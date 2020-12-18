Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В Свердловской области выписали уже 45 629 человек, у которых ранее диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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За минувшие сутки выписано 407 пациентов. Для сравнения, днём ранее, 17 декабря, докладывали о выписке 405 человек.

В больницах размещён 621 пациент с COVID-19 в тяжёлом состоянии (353 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 227 — на ИВЛ), ещё 3521 больной находится в состоянии средней тяжести (2525 из них лежат в больницах под управлением горздрава Екатеринбурга)

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 1 295 смертей от COVID-19.

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