Москва, 18 декабря 2020, 12:13 — REGNUM Правительство РФ решило выделить средства из резервного фонда на замену лифтов. Об этом сообщает 18 декабря официальный сайт правительства России.
Данное решение было принято на заседании правительства, которое состоялось 16 декабря. Согласно сообщению, будет сделан имущественный взнос в государственную корпорацию — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Средства предназначены для проведения капремонта многоквартирных домов в части ремонта, замены, модернизации лифтов, ремонта лифтовых шахт, машинных и блочных помещений. Указано, что финансирование позволит ускорить замену 1010 старых лифтов.