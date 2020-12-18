Аккра, , 12:20 — REGNUM Полиция Ганы применила водомёты для разгона сторонников оппозиции, которые вышли на акцию протеста против результатов недавних президентских выборов. Об этом сообщает BBC Swahili.

Они собрались возле штаб-квартиры избирательной комиссии Ганы в столице страны, Аккре, и подожгли там покрышки.

Кандидат от оппозиции бывший президент Ганы Джон Махама, проиграл действующему президенту Нана Акуфо-Аддо, набравшему чуть более 51% голосов.

Аналогичные акции протеста прошли и в других регионах страны. В полиции сообщили, что в ходе разгона протестующих были произведены некоторые аресты.

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