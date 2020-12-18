Джакарта, , 12:09 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Индонезии, на территории страны за сутки выявили 6689 случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 18 декабря 2020 года в Индонезии подтвердили 650 197 носителей коронавируса и 19 514 случаев смерти.

За сутки эпидемия унесла жизни 124 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито призвал общественность быть мудрыми и по возможности оставаться дома во время рождественских и новогодних праздников в 2021 году.

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