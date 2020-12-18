Чебоксары, , 12:08 — REGNUM В Чувашии вакцина от COVID-19 передана в 11 медицинских учреждений республики, которые готовы начать вакцинацию врачей, учителей и социальных служб. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 18 декабря, заявил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

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Всего республика получила 1142 дозы вакцины от COVID-19, в том числе в рамках первой партии были вакцинированы 42 медицинских работника. В настоящее время вакцина передана в 11 медицинских организаций Чувашии, в том в шесть больниц и поликлиник Чебоксар.

По словам главы Владимира Степанова, медицинское оборудование готово, специалисты прошли соответствующее обучение для проведения иммунизации. Министр сообщил, что «все поступившие дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции будут использованы до нового года». В первую очередь иммунизацию пройдут работники медицинских и образовательных организаций, а также сотрудники социальных служб.

Отметим, что в республике продолжается вакцинации против гриппа и ОРВИ. По данным минздрава, привиты 636 тыс. человек, в том числе более 198 тыс. детей, доля прошедших иммунизацию составляет 52,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в пандемию официально подтверждено 14 827 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 222 человека (89,2%), умерли 400 пациентов с коронавирусом.