Чита, , 12:07 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 24 247 человек, причём 260 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у семерых человек. Общее число жертв нового вируса составило уже 432 человека. Из общего числа пациентов моногоспиталей 101 (+5 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 47 (+1 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 1934 пациента вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения (+308 за сутки).

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