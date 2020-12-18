Ашхабад, , 12:03 — REGNUM Авиакомпания Turkish Airlines запустит 22 декабря чартерный авиарейс для вывоза граждан Турции из Туркмении. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого посольства в Ашхабаде.

Дипломатическое представительство составляет список пассажиров, желающих воспользоваться авиарейсом Туркменабат — Стамбул. Стоимость авиабилетов составляет $550.

Норма бесплатного провоза багажа составляет 30 кг. Вес ручной клади не должен превышать 8 кг. Кроме того, можно будет приобрести багажное место за $7. Авиасообщение между двумя странами прервано из-за пандемии коронавируса.

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