Иркутск, , 12:01 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, отменены все массовые новогодние мероприятия. В том числе ежегодная губернаторская елка. Об этом сегодня, 18 декабря, информирует оперативный штаб региона.

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Вместе с тем известно что ребят, которые в этом году не попали на праздник, все равно поздравили и вручили сладкие подарки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 18 декабря число умерших пациентов с COVID-19 в Иркутской области достигло 1146 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.

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