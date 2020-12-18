Москва, , 12:01 — REGNUM Приобрести живую ёлку можно на городском ёлочном базаре или в лесничестве, покупать их «с рук» незаконно, сообщили 18 декабря в Роспотребнадзоре.

Как выбрать новогоднюю ёлку Роспотребнадзор

«Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной ёлки, приобретайте дерево только в официальных точках продаж, при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев», — сообщили в ведомстве.

Лучше всего покупать живую ёлку в двадцатых числах декабря, если её купить раньше, то она осыплется задолго до окончания новогодних праздников.

Выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин, поскольку дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими, иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках.

«Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку — рукав. Дома обязательно дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2−3 часа в прохладное место, например, на балкон», — добавили в ведомстве.

Что касается пожарной безопасности, то качественная и безопасная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС порекомендовали жителям России не держать в квартире слишком долго новогодние елки. Высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность. В ведомстве также добавили, что изготовленные из синтетических материалов искусственные елки также пожароопасны.

Согласно опросу, 59% жителей России хранят живые новогодние елки практически месяц с Нового года, до марта праздничное дерево стоит у 11% граждан страны, 4% расстаются с ними летом.

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