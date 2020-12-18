Казань, , 12:13 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения коронавирусная инфекция выявлена у 11 975 человек, за сутки заболели еще 97 жителей. Накануне были инфицированы 94 человека. Всего выздоровели 10 445 пациентов, за сутки — 29. В республике зарегистрировано с начала наблюдения 170 летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 18 декабря сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки госпитализированы в стационары 28 пациентов, 69 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 34 человека, 28 пациентов — от 60 до 70 лет, четверо — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 48 инфицированных, 11 — в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, что по информации на 18 декабря за сутки в РФ от коронавирусной инфекции умерли 611 человек. Сутками ранее умерли 587 человек — на 24 меньше.

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