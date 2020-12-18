Берлин, , 12:05 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 33 777 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за всё время пандемии. Об этом 18 декабря сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 1 439 938.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончалось 813 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 24 938.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1 069 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (339 176 заразившийся), Бавария (278 006) и Баден-Вюртемберг (202 113).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 26 923 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.