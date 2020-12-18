Салехард, , 11:57 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 188 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 187 случаев.

Основные очаги заражения на 18 декабря, а ЯНАО: Ноябрьск — 18 случаев; Новый Уренгой — 23; Надымский район и Муравленко — по 19; Пуровский район — 17.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 18 декабря 29 791 случай заражения коронавирусом. Выздоровел 21 891 человек, 300 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).