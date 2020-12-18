Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM С середины 2021 года в Екатеринбурге вступят в силу новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации Свердловской области.

Повышение тарифов жители увидят в квитанциях за июль 2021 года. Холодная вода теперь будет стоить 36 рублей 16 копеек за кубометр (рост на 38 копеек), услуга водоотведения — 26 рублей 38 копеек (рост на 1 рубль 44 копейки).

Рост тарифов запланирован и в других муниципалитетах Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в гордуме Екатеринбурга решили увеличить свой бюджет на 2021 год в том числе из-за роста коммунальных тарифов.

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