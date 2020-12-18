Стокгольм, , 12:15 — REGNUM Ранее в Дании у девяти человек был выявлен новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который первоначально был обнаружен в Великобритании. Однако данная мутация вируса до сих пор не была отслежена на территории Швеции. Об этом со ссылкой на заявление государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла сообщила газета Expressen.

«Если меня не подводит память, в Швеции пока не обнаружили ни одного случая», — отметил Тегнелл.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе британские исследователи сообщили, что ими была обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, получившая название N501Y.

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"Нет достоверных сведений о том, что он действительно быстрее распространяется или каким-либо образом вызывает другое заболевание», — заявил Тегнелл.

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