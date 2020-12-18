Пенза, , 13:30 — REGNUM В Пензенской области с марта текущего года выполнено более 550 тыс. исследований на коронавирус. Губернатор Иван Белозерцев во время посещения областного клинического центра крови поставил задачу увеличить объемы тестирования населения на COVID-19.

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Минздраву области необходимо добиться охвата тестированием всех пациентов с ОРВИ при первичном обращении за медицинской помощью. В 2020 году из-за возросшей потребности в исследованиях были созданы две ПЦР-лаборатории (одна в клинической больнице №4 в Пензе, другая — в Нижнеломовской межрайонной больнице). Кроме этого, дополнительно приобреталось оборудование для лабораторных исследований за счет регионального бюджета в областную больницу имени Н. Н. Бурденко, в Центр спецвидов помощи. С учетом поставленных президентом страны Владимиром Путиным задач по лечению COVID-19, этого недостаточно, отметил Иван Белозерцев. Сегодня от скорости и точности тестирования зависит, как быстро пациент с коронавирусом получит лечение и насколько оно будет верным. Врачи должны получать анализы пациентов в максимально сжатые сроки, особенно от людей, входящих в группу риска, когда на счету каждый день, подчеркнул губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области более 80 тыс. жителей не допустили в дома и квартиры сотрудников газовой службы для проверки оборудования. Основной причиной отказа стал страх абонентов заразиться коронавирусной инфекцией. Губернатор поручил провести тестирование работников газовой службы на коронавирусную инфекцию и довести эту информацию до жителей области.

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