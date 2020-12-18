Иркутск, , 11:54 — REGNUM Губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву сегодня, 19 декабря, пришлось выступать с опровержением появившихся в интернет-пространстве региона сообщений о массе дополнительных запретов, которые якобы будут введены в регионе. Об этом информирует оперативный штаб Приангарья.

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Неизвестные ссылаются на решения, принятые в ходе проведения оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Приводят данные о закрытии школ, фитнес-центров, торговых центров, театров и кинотеатров.

«Эта информация не соответствует действительности. Я уже говорил на своей пресс-конференции и готов повторить — локдауна в нашем регионе не будет», — заявил губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным на 18 декабря, число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1146 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.

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