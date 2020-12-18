Самара, , 12:01 — REGNUM 302 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 27 418 случаев заражения этой инфекцией. При этом в минувшие 24 часа была констатирована смерть шести пациентов с COVID-19. 52-летняя и 71-летняя женщины страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 64-летние мужчина и женщина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также скончались 55-летний и 73-летний мужчины. Всего в регионе умерло 529 пациентов с COVID-19.

По информации федерального оперативного штаба, в регионе справились с инфекцией 293 пациента, а всего по области выздоровели 25 214 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 17 декабря в области за сутки выявили 300 случаев заражения коронавирусом.

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