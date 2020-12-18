Воронеж, , 11:53 — REGNUM В Воронежской области за прошедшие сутки подтвердили 388 новых случаев заражения коронавирусом, данные опубликованы региональным оперативным штабом 18 декабря. Сутками ранее сообщалось о 385 новых случаях.

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Общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в Воронежской области уже достигло 41 167, выздоровели 39 530 пациентов, в том числе 387 были выписаны за последние сутки.

Статистика смертности от коронавируса в регионе продолжает расти — за сутки в нее вошло 25 новых смертельных исходов. Общее число жертв коронавируса в Воронежской области составляет на 18 декабря 1145 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор за последнюю неделю в Воронежской области зафиксировал значительный рост заболеваемости COVID-19 среди офисных работников, водителей транспорта, работников сфер образования и здравоохранения.