Южно-Сахалинск, , 11:53 — REGNUM С понедельника, 21 декабря, жители Сахалина смогут записаться на прививку от коронавируса. Препарат «Спутник V» для массовой вакцинации населения поступит в островной регион до конца 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Читайте также: В России общее число смертей от COVID-19 приблизилось к 50 тысячам

На Сахалин прибудет две тыс. доз вакцины, которые будут направлены для вакцинации населения от коронавируса.

В ближайшие дни прививку смогут сделать работники здравоохранения, образования и социальной сферы Долинского городского округа, где развёрнут инфекционный госпиталь для лечения пациентов от COVID-19.

«Инфекционный госпиталь в Долинске — наша крупнейшая больница, где жители области получают лечение от коронавирусной инфекции. Мы гордимся нашими врачами, медсестрами, которые выполняют свою работу очень профессионально, с душой. Низкий вам поклон», — сказал глава региона Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в РФ от коронавирусной инфекции умерли 611 человек. Всего в России за время пандемии скончались 49 762 пациента с коронавирусом.