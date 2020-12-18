Новосибирск, , 11:51 — REGNUM В Новосибирске могут в будущем ограничить движение автомобилей для улучшения экологической ситуации. Об этом было заявлено на круглом столе, посвящённом качеству воздуха в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

«Автомобили — головная боль мегаполисов, — цитирует «РБК» председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Марию Сидорову. — Их количество растёт, снизить влияние автотранспорта могут скоростные трамваи, развитие метро, пересадочных узлов, а также автоматизированная система управления транспортом».

Уточняется, что для автомобилей среди источников загрязнения в городе составляет 50−70%.