Иркутск, , 11:48 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1146 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 18 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 37 293 человека (+280 за сутки). Госпитализированы 3418 пациентов (-18 за сутки). Выздоровели 32 452 пациента (+248 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM ещё 165 жителей Приангарья с коронавирусом скончались, но их смерть не была связана с COVID-19 (+1 за сутки).

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