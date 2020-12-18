Стокгольм, , 11:58 — REGNUM Согласно оценке Агентства общественного здравоохранения, Швеция по-прежнему продолжает находиться в чрезвычайно затруднительной эпидемиологической ситуации с большим числом выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекции. Однако, по словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, количество летальных случаев протекания COVID-19 продолжит увеличиваться. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Мы находимся на плато, которое, вероятно, немного наклонено вверх. К сожалению, в ближайшее недели число смертей с высокой вероятностью продолжит расти», — заявил Тегнелл.

В начале декабря пробы порядка 3 000 человек показали, что у 0,7% человек COVID-19 протекает в активной форме. В Стокгольме доля была немного выше.

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«Уровень почти такой же, как в апреле-мае по всей стране», — прокомментировал Тегнелл.

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