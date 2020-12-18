Волгоград, , 11:45 — REGNUM Новое рекордное значение выявленных носителей коронавируса установлено в Волгоградской области 18 декабря — 278 человек. Суммарное количество выздоровевших пациентов превысило 30 тысяч, скончались ещё пять человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Госпитализированы в стационары 6178 взрослых и 70 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1223 пациента. Всего в Волгоградской области выявлено 31 тыс. 855 случаев заражения инфекцией, завершили лечение выздоровлением 30 тыс. 239 человек, из них 272 выписаны за сутки.

Зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 393 смертельных случая после осложнения от СОVID-19.