Краснодар, , 11:43 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 187 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 18 декабря региональный оперативный штаб. Сутками ранее было подтверждено 185 случаев заражения.

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«В Краснодаре выявлено 57 случаев, в Абинском районе — 15, в Крымском и Павловском — по 12. В Туапсинском районе заболели 11 человек, в Северском — 9, в Сочи и Темрюкском районе — по 8. По 7 положительных результатов получено в Новороссийске и Ейском районе, по 5 — в Белореченском и Выселковском», — сообщили в оперштабе.

В общей сложности с 12 марта в Краснодарском крае подтверждено 25 294 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 445,6. Выздоровевшими признаны 17 122 пациента. Скончались 762 человека с подтверждённым COVID-19.

В ковидных госпиталях региона 140 пациентов находятся в тяжёлом состоянии — 135 подключены к аппаратам ИВЛ, пятеро находятся на ЭКМО.