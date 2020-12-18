Ульяновск, , 11:43 — REGNUM В Ульяновской области в очередной раз суточное число победивших коронавирус значительно превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 354 и 286. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 18 декабря, в Ульяновской области лабораторно выявлено 32 635 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 286.

Переболели COVID-19 в регионе 29 890 человек, доля выздоровевших в настоящее время составила 91,6%. За последние сутки победили коронавирус 354 человек. В регионе насчитывается 2330 активно больных COVID-19.

Новых летальных исходов в Ульяновской области нет. Всего в пандемию в регионе умерли 415 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что в Ульяновской области с начала 2020 года в службу скорой медицинской помощи поступило 335 тыс. обращений. Всего совершено более 194 тыс. выездов бригад скорой медпомощи, 59,5 тыс. обращений переданы в отделения неотложной помощи.