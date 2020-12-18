Барнаул, , 11:40 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 18 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1 360 человек (третьи сутки в регионе добавляются по +15 новых жертв).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8602 человека, +62 за сутки) и ОРВИ (14 712 человека, +138 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 30 117 человек (+218 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 467 (-11 пациентов за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 147 пациентов (+16 за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1001 (+10 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 26 403 человека (+188 за сутки).

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