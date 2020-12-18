Псков, , 11:43 — REGNUM В Псковской области выявлен новый очаг коронавирусной инфекции в санатории Хилово в Порховском районе. Коронавирус выявлен у 11 сотрудников санатория. Кроме того, в регионе зарегистрировали еще три летальных исхода от COVID-19. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе администрации региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

В настоящий момент в санатории Хилово, популярном у жителей Северо-Запада, проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия.

Тем временем глава региона Михаил Ведерников сообщил, что в Псковской области скончался глава Порховского района 61-летний Виктор Степанов.

«Более 15 лет Виктор Николаевич возглавлял Порховский район, успешно справлялся с возложенными на него обязанностями, помогал жителям в решении их проблем, болел душой за район и делал всё для его развития. Смерть Виктора Николаевича — большая потеря для всех нас. Пусть земля будет ему пухом», — написал губернатор на своей личной странице в социальной сети.

Всего за прошедшие сутки в регионе было выявлено 393 инфицированных, это на 18 человек больше, чем сутками ранее. С начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 18 434 зараженных. Из них выздоровели 9064 человека, в том числе 384 за последние сутки. Умерли 92 человека, в том числе трое — за прошедшие сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Псковской области ушёл на самоизоляцию

Читайте развитие сюжета: Губернатор Псковской области заболел ковидом