Абакан, , 11:39 — REGNUM Прививочная кампания против гриппа завершается в Хакасии.

Как сообщили ИА REGNUM 18 декабря в региональном правительстве, на сегодняшний день в республике прививками против гриппа охвачено 58% населения при общем плане в 60%.

Выполнить план по прививкам в Хакасии намерены до конца декабря.

Добавим, в регионе зафиксирован незначительный рост ОРЗ, не превышающий эпидпорога. Случаев заболевания гриппом не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация против гриппа завершена в Краснодарском крае.

Читайте также: На Кубани завершили массовую вакцинацию против гриппа