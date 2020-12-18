Москва, , 11:47 — REGNUM Срок перевода пенсий и иных социальных выплат жителям России на карты платежной системы «Мир» продлен Банком России до 1 июля 2021 года. Это 18 декабря следует из распространённого письма ЦБ РФ.

«Банк России информирует о неприменении до 1 июля 2021 года мер за нарушение кредитными организациями п. 2 ч. 5 ст. 305 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и приложения 13 к положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в связи с зачислением пенсии и иных социальных выплат <…> на банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт, не являющихся национальными платежными инструментами», — говорится в письме.

Помимо того, регулятор порекомендовал банкам и далее до 1 июля 2021 года проводить операции по картам пенсионеров в случае, если срок их действия истек.

«С учетом изложенного рекомендуем <…> уведомить клиентов — физических лиц, получающих пенсионные выплаты, о возможности использования платежных карт после истечения срока их действия и об отсутствии необходимости получения новой карты в офисах кредитной организации до 1 июля 2021 года», — уточняется в сообщении.

При этом ранее планировалось, что переводы пенсионных и иных социальных выплат на карты платежной системы «Мир» будут завершены 1 июля текущего года, а затем этот срок был продлен до октября и позднее — до конца 2020 года.