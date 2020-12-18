Москва, 18 декабря 2020, 11:47 — REGNUM Срок перевода пенсий и иных социальных выплат жителям России на карты платежной системы «Мир» продлен Банком России до 1 июля 2021 года. Это 18 декабря следует из распространённого письма ЦБ РФ.
«Банк России информирует о неприменении до 1 июля 2021 года мер за нарушение кредитными организациями п. 2 ч. 5 ст. 305 Федерального закона
Помимо того, регулятор порекомендовал банкам и далее до 1 июля 2021 года проводить операции по картам пенсионеров в случае, если срок их действия истек.
«С учетом изложенного рекомендуем <…> уведомить клиентов — физических лиц, получающих пенсионные выплаты, о возможности использования платежных карт после истечения срока их действия и об отсутствии необходимости получения новой карты в офисах кредитной организации до 1 июля 2021 года», — уточняется в сообщении.
При этом ранее планировалось, что переводы пенсионных и иных социальных выплат на карты платежной системы «Мир» будут завершены 1 июля текущего года, а затем этот срок был продлен до октября и позднее — до конца 2020 года.