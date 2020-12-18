Душанбе, , 11:35 — REGNUM Бывший руководитель «Таджпромбанка» Джамшед Зияев признан виновным по четырем статьям уголовного кодекса и приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, сообщает 18 декабря агентство Asia-Plus.

Суд района Сино в Душанбе вынес обвинительный приговор по ст. 245 УК Таджикистана («Присвоение и растрата»), ст. 247 («Мошенничество»), ст. 340 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») и ст. 295 («Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и других организаций»).

Издание сообщает, что заседание суда прошло в начале декабря 2020 года, но судебные органы об этом не сообщили. В суде Сино отказались отвечать на вопрос о приговоре Зияеву.

Напомним, 24 апреля 2018 года правоохранительные органы задержали Джамшеда Зияева. По версии следствия, банкир использовал средства вкладчиков для развития собственного бизнеса.