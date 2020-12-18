Рязань, , 11:34 — REGNUM В Рязанской области 18 декабря подтверждено 134 случая заражения коронавирусом, это на два случая меньше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находится 552 пациента, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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В тяжёлом состоянии в больницах 69 человек, из них 32 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердили у 16 тыс. 363 жителей. Показатель заболеваемости составляет 1463,87 на 100 тыс. населения (по РФ — 1900,98). Завершили лечение выздоровлением 14 915 человек, в том числе 129 выписаны за сутки.

По данным федерального оперативного штаба, скончались ещё три пациента. Всего в летальной статистике по коронавирусу зарегистрировано 123 смерти.