Чебоксары, , 11:32 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлено 130 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 18 декабря, в Чувашии в пандемию официально подтверждено 14 827 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 130.

Победили коронавирус 13 222 человека, из них за сутки выписан в связи с выздоровлением 101 пациент. Доля выздоровевших в республике составляет 89,2%.

За последние сутки скончались от COVID-19 в Чувашии девять человек. Всего в пандемию умерли 400 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии новогодние массовые мероприятия для детей в учреждениях культуры и образования проводиться не будут. Исключение могут составить праздники в дошкольных группах или школьных классах.

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