Колпино, Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Колпинский районный суд Санкт-Петербурга погрузится в мир аниме и познакомится с творчеством российского рэп-исполнителя Моргенштерна, чтобы решить, нужно ли запрещать на территории России или нет эти явления массовой культуры. Об этом 18 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

В суд поступило пять исков, в которых содержатся 49 ссылок на японские анимационные фильмы, среди которых: «Межвидовые рецензенты» — фильм посвящен аналогу «Красного квартала» в Амстердаме, «Токийский террор» — аниме про подростков, которые терроризируют нацию. «Тетрадь смерти» — о том, как богу смерти стало скучно, «Эльфийская песнь» — аниме о девушках-роботах и другие.

Также в одном из исков фигурирует песня под названием «Я съел деда» Моргенштерна, которую суду, вероятно, тоже предстоит прослушать, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, помимо спорного названия.

«Дела приняты к производству», — уточнили в ОПС.