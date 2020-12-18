Пенза, , 11:51 — REGNUM В Пензенской области зарегистрирован очередной рекордный показатель по числу заболевших коронавирусом за сутки с начала наблюдения. Так, на 18 декабря COVID-19 выявлен у 23 485 жителей, за сутки заболели 195 человек. Накануне инфицированы были 193 пациента. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 19 396 заболевших, за сутки — 111 человек. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 286 пензенцев. За сутки жертвами COVID-19 стали еще три человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, суммарный охват тестированием на коронавирус по данным на 17 декабря составлял 39,25% населения Пензенской области. За сутки инфицированы были 193 человека, среди них 50 — несовершеннолетние. Возраст заболевших детей от восьми месяцев до 17 лет.

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