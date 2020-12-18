Красноярск, , 11:28 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались 15 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в оперативном штабе края.

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 1464 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 42 253 носителя коронавируса.

17 декабря в крае скончались 19 пациентов с COVID-19.

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