Барнаул, , 11:26 — REGNUM Глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк в ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, ждал вопроса и ответов по темам, связанным со здравоохранением и поддержкой работников этой сферы, а также — мерам для снижения риска появления очередного пика пандемии и вопросам лекарственного обеспечения. Об этом сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM:

Сергей Войтюк «Ожидаемо, что темы снижения рисков роста пандемии и преодоления ее последствий красной нитью прошли на пресс-конференции. Лично я ждал обозначения вопросов по реализации правительственного постановления правительственного постановления №1762, оно касается специальных социальных выплат. В частности, такой вопрос на пресс-конференции задал волонтер-медик. Ответ получен, будем ждать поручений, вроде бы тема узкая, но актуальная».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с большой пресс-конференцией, которая состоялась накануне, 17 декабря, через колл-центр президенту России Владимиру Путину поступило очень много вопросов, связанных с пандемией, с работой медиков в этот непростой период.

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По признанию волонтёра-медика волонтёр-медика Алевтины Киселёвой, которая сама в 2020 году провела пять месяцев, работая терапевтом в поликлинике, и консультировала ковидных больных, Путина пришло много обращений от тех, кто точно так же рискует жизнью, как врачи, но не получает надбавки. Это технический персонал: лифтёры, уборщицы, буфетчицы. Ведь они работают в зоне риска, и без них работа «красной зоны» невозможна.

«Очень обидно за тех людей, которые работают на передовой пандемии, но чувствуют несправедливость». — пояснила волонтёр. Владимир Путин пообещал, что реакция будет на все подобные вопросы.