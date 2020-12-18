Ульяновск, , 11:24 — REGNUM В Ульяновской области за нарушения антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия двух депутатов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Нарушения были выявлены в двух районах по итогам проверки сведений о доходах депутатов, расходах и об обязательствах имущественного характера.

По данным прокуратуры, один из депутатов совета депутатов Старомайнского района не представила информация о принадлежащем ей нежилом здании площадью более 1 тыс. кв. метров, также скрыты данные о снегоходе супруга и его банковских счетах.

В надзорном ведомстве также отмечают, что в Карсунском городском поселении один из депутатов не представил сведения о доходах от различных хозяйствующих субъектов.

В прокуратуре отмечают, что полномочия данных парламентариев прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года в Ульяновской области десятки муниципальных депутатов сдали мандаты досрочно после проверки сведений о доходах и имуществе. В 2019 году были досрочно прекращены полномочия 16 депутатов.